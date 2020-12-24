Представляющий фракцию «Европейская солидарность» в Верховной раде Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины. По мнению депутата, деятельность действующего лидера может уничтожить институт президентства.

В эфире телеканала «Прямой» Гончаренко не исключил, что после правления Зеленского государство станет парламентской республикой.

«Люди скажут: „Слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты. С президентом что-то не то получилось“», — заявил он.

Социальная служба центра Разумкова ранее огласила результаты общественного мнения. Они показали, что 42% считают Зеленского разочарованием года, сообщил телеканал РЕН ТВ. Согласно другому опросу, 28% украинцев назвали главу государства неудачником года. Политиком года он является только для 15% респондентов.

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. На выборах он опередил по числу голосов бывшего лидера страны Петра Порошенко.