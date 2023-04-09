Мир 09 апреля 2023, 12:09 Зеленский может посетить Германию в мае — СМИ Bild am Sonntag: президент Украины Зеленский может приехать в Германию в мае

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Украинский президент Владимир Зеленский, возможно, приедет в Германию в мае. Об этом сообщило немецкое издание Bild am Sonntag, сославшись на источники в правительственных кругах страны.

Этот визит, если он состоится, станет первым с начала спецоперации. Предполагается, что Зеленский лично посетит церемонию в Ахене, где его наградят премией Карла Великого, присуждаемой за вклад в объединение Европы. По данным издания, на вручении выступит с речью канцлер Германии Олаф Шольц.

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Но по-прежнему не исключается, что украинский лидер будет присутствовать на церемонии лишь по видеосвязи, добавили авторы материала. Также неизвестно, планируется ли встреча Зеленского с Шольцем на территории Германии. Официальных сведений о предстоящем визите президента Украины в ФРГ нет.

Ранее, 5 апреля, Зеленский нанес визит в Польшу. Темой поездки стало обсуждение очередной «порции» военной помощи Украине. Владимир Зеленский заявил в Варшаве, что между поляками и украинцами в будущем «не будет существовать никаких границ».