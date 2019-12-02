Зеленский: Минские соглашения противоречат украинским законам

Согласно Минским договоренностям, Киев сможет установить контроль над границей с Россией в Донбассе только после местных выборов.

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По словам Зеленского, выборы должны проходить в соответствии с буквой украинского закона.

«А украинский закон исключает присутствие людей с оружием», — привела уточнение главы государства «Газета.ru».

Кроме того, украинский лидер отметил сложность контроля над российско-украинской границей.

«У нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему», — заявил Зеленский.