  • Зеленский: Минские соглашения противоречат украинским законам

    02 декабря 2019, 13:24

    Ирина Нагайникова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что порядок действий, который диктуют минские соглашения, противоречит позиции государства. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Согласно Минским договоренностям, Киев сможет установить контроль над границей с Россией в Донбассе только после местных выборов.

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    По словам Зеленского, выборы должны проходить в соответствии с буквой украинского закона.

    «А украинский закон исключает присутствие людей с оружием», — привела уточнение главы государства «Газета.ru».

    Кроме того, украинский лидер отметил сложность контроля над российско-украинской границей.

    «У нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему», — заявил Зеленский.