Зеленский: Минские соглашения противоречат украинским законам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что порядок действий, который диктуют минские соглашения, противоречит позиции государства. Об этом сообщил «Интерфакс».
Согласно Минским договоренностям, Киев сможет установить контроль над границей с Россией в Донбассе только после местных выборов.
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По словам Зеленского, выборы должны проходить в соответствии с буквой украинского закона.
«А украинский закон исключает присутствие людей с оружием», — привела уточнение главы государства «Газета.ru».
Кроме того, украинский лидер отметил сложность контроля над российско-украинской границей.
«У нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему», — заявил Зеленский.