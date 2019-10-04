Зеленский: между Белоруссией и Украиной нет границ
Лидер Незалежной Владимир Зеленский заметил, что между Киевом и Минском нет границ, а его белорусский коллега Александр Лукашенко будет его понимать даже на украинском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, в Житомире с третьего по четвертое октября проходит второй форум регионов Белоруссии и Украины.
«Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я, прежде всего, говорю о людях», — цитирует Зеленского «Газета.ru».
Он добавил, что украинцы и белорусы дружны, так как они одинаковы и ментально близки.