  • Зеленский: между Белоруссией и Украиной нет границ

    04 октября 2019, 15:42

    Артур Блянихов

    Лидер Незалежной Владимир Зеленский заметил, что между Киевом и Минском нет границ, а его белорусский коллега Александр Лукашенко будет его понимать даже на украинском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным информагентства, в Житомире с третьего по четвертое октября проходит второй форум регионов Белоруссии и Украины.

    «Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я, прежде всего, говорю о людях», — цитирует Зеленского «Газета.ru».

    Он добавил, что украинцы и белорусы дружны, так как они одинаковы и ментально близки.