Мир 23 января 2024, 02:15 Зеленский лишит гражданства украинцев, получивших российский паспорт «Страна.ua»: Зеленский решил лишать гражданства украинцев, получивших паспорт РФ РИА «Новости»

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Во внесенном в Раду законе о множественном гражданстве подразумевается, что получившие российский паспорт украинцы автоматически лишаются украинского гражданства. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — сказано в материале.

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Согласно документу законопроекта, лишат гражданства тех украинцев, которые добровольно стали гражданами РФ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский решил легализовать в стране двойное гражданство. По его словам, это даст возможность этническим украинцам и их потомкам из разных стран свободно проживать на территории Украины. Также благодаря инициативе гражданство смогут получить иностранные наемники, состоящие в рядах ВСУ.