16 декабря 2023, 23:31
Зеленский лишился новогоднего настроения
Newsweek: Зеленский встретит Новый год с плохим настроением
Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей. Об этом сообщило издание Newsweek.
По данным СМИ, страна стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией.
Реклама
«У украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — заявили журналисты.
Авторы материала отметили, что пока Вооруженные силы России продвигаются вперед, у союзников украинского лидера по НАТО заканчиваются боеприпасы. При этом в Соединенных Штатах все чаще задаются вопросом, стоит ли вообще продолжать финансирование Украины. Стране предстоит вступить в новый 2024 год с опаской.
Немецкие журналисты ранее заявили, что Украина готовится к очередному контрнаступлению в 2024 году. Его планирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Отправной точкой операции может стать левый берег Днепра.
Владимир Зеленский
Украина
Новый год
Реклама
Реклама