Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Генералы украинской армии Сергей Криворучко и Андрей Наумов лишены воинских званий за предательство указом президента Владимира Зеленского. Видео опубликовано на YouTube-канале офиса президента.

«Антигерои Криворучко и Наумов предали родину, нарушив данную присягу. В скором времени они будут наказаны, пока что у меня нет времени заниматься ими», — заявил Зеленский.

Криворучко возглавлял Управление собственной безопасности СБУ в Херсонской области, а Наумов занимал должность руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Ранее Крымский депутат Михаил Шеремет выразил мнение, что Зеленский потерял контроль националистическими подразделениями в составе украинской армии.