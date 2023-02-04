04 февраля 2023, 23:54
Зеленский лишил украинского гражданства бывших чиновников времен Януковича
«РБК-Украина»: Зеленский лишил гражданства экс-министров с российскими паспортами
Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны несколько человек. В их числе оказались министры, занимавшие свои посты при бывшем главе государства Викторе Януковиче, сообщило агентство «РБК-Украина».
В списке из 10 человек оказались бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, бывший глава МВД Виталий Захарченко и другие.
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Также украинского паспорта лишился депутат Одесского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Баранский и еще четыре человека. Отмечается, что у всех включенных в перечень, есть гражданство России.
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Зеленский выступил с предложением лишать гражданства украинцев с российскими паспортами в январе 2023 года. По его словам, такие граждане должны жить в «соответствующей стране». Перед этим президент Украины лишил гражданства некоторых депутатов Рады, в том числе Виктора Медведчука и Тараса Козака. Решение он принял на основании материалов, которые ему предоставила СБУ.
Владимир Зеленский
Паспорта
Украина
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