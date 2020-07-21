Зеленский лично говорил с захватившим заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский лично поговорил с мужчиной, который захватил заложников в Луцке. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента.

По его словам, как пишет РИА «Новости», после разговора с Зеленским захватчик отпустил из автобуса трех человек.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что Зеленский лично говорил по телефону с захватчиком автобуса в Луцке.

«Я предполагаю, что да», — приводит ТАСС слова Геращенко, сказанные им в эфире телеканала «112 Украина». Так замминистра внутренних дел Украины ответил на вопрос о том, был ли такой разговор.

Максим Кривош захватил автобус на Театральной площади Луцка утром во вторник, 21 июля. По данным полиции, мужчина дважды был судим за тяжкие преступления, а также проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.

Перед захватом автобуса Кривош в своих соцсетях опубликовал требования, чтобы чиновники и крупные предприниматели Украины записали видео, где назвали бы себя «террористами в законе».