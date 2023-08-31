Важное 31 августа 2023, 14:42 Зеленский косвенно подтвердил причастность ВСУ к атаке дронов на Псков Зеленский: украинское дальнобойное оружие поразило цель за 700 км РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что за атакой беспилотников на Псков стоят ВСУ. Украинский лидер косвенно подтвердил причастность его страны к налету в своем Telegram-канале.

Зеленский поделился итогами селекторного совещания, на котором заслушал доклад о ситуации на поле боя и сообщения разных ведомств. По словам президента Украины, Министерство стратегической промышленности отчиталось о собственном производстве.

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«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!» — написал Зеленский.

Украинский лидер не указал, о каком виде оружия ему доложили и какую именно цель оно поразило.

Беспилотники атаковали аэропорт Пскова в ночь на 30 августа. Из-за налета дронов в воздушной гавани начался пожар. Работу аэропорта на время приостанавливали, но уже утром 31 августа он начал функционировать без ограничений.

После атаки в Сети появились предположения, что БПЛА запустили из Прибалтики. Комментируя эту версию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские военные эксперты установят маршрут беспилотников.