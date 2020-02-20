Зеленский: коронавирус не попадет на Украину

Такое заявление он сделал в личном Telegram-канале.

«Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился на Украине. Было сложно с погодой — пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится и полетит в место назначения — аэропорт в Харькове», — пояснил президент.

Он отметил, руководство Незалежной «сделало все возможное и невозможное» для спасения жителей от распространения коронавируса.

«Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии», — добавил Зеленский.

По его словам, эвакуированные украинцы здоровы, но все равно проведут две недели в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, в котором установят строгий режим бактериологической безопасности.

Зеленский призвал «заботиться о жизни и здоровье своих сограждан» и «сочувствовать тем, кто оказался в сложной ситуации».