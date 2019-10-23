Джабаров: Зеленский не контролирует ситуацию в Донбассе

«Сейчас на Украине появляются все новые и новые вводные данные. Конечно, разведение сил — правильно, чтобы не было соблазна кому-то улучшить свои позиции или захватить чужие. Но, судя по тому, что там происходит, господин Зеленский не обладает всей властью как верховный главнокомандующий», — заявил Джабаров.

По мнению сенатора, вмешательство Европы необходимо для «принуждения сторон к разведению вооруженных отрядов».

Джабаров допустил, что иначе процесс решения конфликта затянется.