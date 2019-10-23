Джабаров: Зеленский не контролирует ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате состоится, когда разведут силы в Донбассе. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о решении Зеленского, сообщил сайт RT.
«Сейчас на Украине появляются все новые и новые вводные данные. Конечно, разведение сил — правильно, чтобы не было соблазна кому-то улучшить свои позиции или захватить чужие. Но, судя по тому, что там происходит, господин Зеленский не обладает всей властью как верховный главнокомандующий», — заявил Джабаров.
По мнению сенатора, вмешательство Европы необходимо для «принуждения сторон к разведению вооруженных отрядов».
Джабаров допустил, что иначе процесс решения конфликта затянется.