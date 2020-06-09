Зеленский: «Я очень уважительно отношусь к Кравчуку»

По словам Зеленского, «он дал Украине независимость», «что бы там ни было». «Я очень уважительно отношусь к Кравчуку», — признался Зеленский.

Также он рассказал, что интерес у него вызывает гетман Богдан Хмельницкий. «Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого — там у него всего было очень много», — уточнил Зеленский.

Кроме того, президент назвал неоднозначным Степана Бандеру и не выразил никакого конкретного мнения о нем. «Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — рассказал он.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума». Идею украинского президента не оценили в администрации, посчитав это перебором. Зеленский также отметил, что его семья тоже была бы недовольна подобным поступком.