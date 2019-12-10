Зеленский: Я не знаю, как контролировать разведение войск

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском формате» сообщил, что участники саммита договорились о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года. Однако подчеркнул, что уже десятки раз были договоренности о разведении войск, но с места вопрос не сдвинулся.

«Я честно говоря, не знаю, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе», — сказал он.

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Президент Украины также отметил, что не очень доволен результатами, так как много вопросом можно было проработать глубже.

«Коллеги мне подсказали, что было много сделано сегодня. Но для меня это не очень много, хотелось бы решить больше проблем. Не столько побед хочется, сколько решения проблем. Но это начало диалога. Через четыре месяца мы встретимся и посмотрим, как будут выполнены договоренности», — отметил Зеленский.

9 декабря во Франции прошла первая за три года встреча лидеров «новрмандской четверки». По итогам главы государств приняли коммюнике, из которого следует, что «режим прекращения огня нужно обеспечить до конца года», «будут организованы три новых пункта разведения в Донбассе, силы там разведут к концу марта, «обмен удерживаемыми пройдет по формуле‚ «всех на всех» до конца года», также, по словам Владимира Путина, «будут открыты новые пункты пропуска в Донбассе», а «формулу Штайнмайера нужно интегрировать в украинское законодательство, особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе».