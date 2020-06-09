Зеленский извинился за некоторые старые шутки про Украину

В частности, он привел в пример шутку, в которой сравнил Украину с «актрисой из немецкого фильма для взрослых», которая «готова принять в любом количестве, с любой стороны».

«Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с „проституткой“, то за такие вещи мне стыдно», — заключил Зеленский.