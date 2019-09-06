«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — заявил Рыбин.

Переговоры РФ и Украины по обмену заключенными близки к финалу — Путин Подробнее

Переговоры между Москвой и Киевом по вопросу обмена заключенными продолжаются.

Обсуждение на эту тему началось после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что сейчас проводится ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов.

Пока сроки обмена, которые назывались уже несколько раз с обеих сторон, ни разу не подтвердились.

5 сентября Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными с Украиной близки к финалу. По его словам, обмен будет масштабным.