Зеленский издал указ о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ призыве резервистов в особый период. Необходимости объявлять в стране всеобщую мобилизацию он не увидел.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо «оперативно доукомплектовать армию и другие военные формирования». Его слова привел телеканал «Рада».

«На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. <…> Мною как Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период», — сказал украинский лидер.

Он также объявил, что в ближайшее время в стране проведут учебные сборы резервистов территориальной обороны.

Ранее Зеленский заявил, что признанные на международном уровне границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Решение РФ признать независимость ЛНР и ДНР он счел выходом страны из Минских соглашений.

Россия 21 февраля признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Верховная Рада во вторник зарегистрировала обращение депутата к Зеленскому о закрытии границы с РФ