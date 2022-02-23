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    23 февраля 2022, 00:35

    Зеленский издал указ о призыве резервистов

    Президент Украины Зеленский издал указ о призыве резервистов

    Алексей Иванчин

    Президент Украины Владимир Зеленский издал указ призыве резервистов в особый период. Необходимости объявлять в стране всеобщую мобилизацию он не увидел.

    Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо «оперативно доукомплектовать армию и другие военные формирования». Его слова привел телеканал «Рада».

    «На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. <…> Мною как Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период», — сказал украинский лидер.

    Он также объявил, что в ближайшее время в стране проведут учебные сборы резервистов территориальной обороны.

    Ранее Зеленский заявил, что признанные на международном уровне границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Решение РФ признать независимость ЛНР и ДНР он счел выходом страны из Минских соглашений.

    Россия 21 февраля признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Верховная Рада во вторник зарегистрировала обращение депутата к Зеленскому о закрытии границы с РФ