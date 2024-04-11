Мир 11 апреля 2024, 23:45 «Зеленский истребит украинцев». Захарова предупредила о последствиях нового контрнаступления ВСУ Захарова: новое контрнаступление ВСУ приведет к истреблению украинцев РИА «Новости»

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Если президент Украины Владимир Зеленский решит провести новое контрнаступление ВСУ, то это приведет к полному истреблению украинцев. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, о новом наступлении Зеленский заговорил по трем причинам: чтобы напомнить о себе, выпросить новое финансирование и оружие у Запада и подыграть президенту США Джо Байдену на предстоящих выборах, показывая, что проект американского лидера «украинская демократия» еще не полностью провалился.

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«К чему это все может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев», — сделала вывод Захарова.

Ранее в Минобороны России сообщили, что новое контрнаступление закончится разгромом ВСУ и станет катастрофой для Киева. В ведомстве напомнили, что в прошлом году украинская армия потеряла около 166 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе наступательных действий.