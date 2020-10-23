Зеленский испугался шума на хоккейном матче в Мариуполе

Зеленский попал в неловкую ситуацию во время своего выступления в рамках открытия ледового стадиона. Когда украинский лидер озвучивал подготовленную речь, прозвучал громкий звук. Из-за этого глава государства дернулся, закрыл уши и широко открыл глаза и рот.

Сидящий рядом с ним мужчина тоже вздрогнул, но намного спокойнее отреагировал на произошедшее. Остальные зрители и вовсе не проявили эмоций.

Зеленский решил отшутиться по поводу своей эмоциональной реакции. Он оценил у всех крепкое сердце и сказал, «как видите, никто не убежал». После этого президент попросил больше не включать этот громкий звук.