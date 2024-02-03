Мир 03 февраля 2024, 14:15 Зеленский испугался реакции Запада на отставку Залужного Bloomberg: Зеленский испугался реакции Запада на отставку Залужного Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается реакции Запада и военных на отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом написало агентство Bloomberg.

«Если Залужного уберут, могут начаться беспорядки», — поделился с изданием украинский военнослужащий.

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По данным Bloomberg, Зеленский мог бы просто уволить главкома, но в его офисе беспокоятся, как на эту ситуацию отреагируют западные союзники Киева.

О том, что увольнение Залужного может спровоцировать беспорядки, также написало немецкое издание Spiegel. Журналисты уточнили, что на Украине вероятен серьезный политический кризис. Это объясняется большой популярностью главкома и низкими рейтингами президента.

«Все больше украинцев начинают сомневаться в Зеленском», — подчеркнул Spiegel.

Конфликт между главкомом и президентом обострился 29 января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в рядах ВСУ. Тогда Зеленский предложил Залужному покинуть свой пост и перейти в СНБО, но тот отказался.