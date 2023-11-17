Мир 17 ноября 2023, 12:32 Зеленский испугался нового «майдана» — СМИ Bloomberg: Зеленский боится нового госпереворота на Украине Aleksander Lyskin/Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский боится, что в стране может произойти новый «майдан», и его сместят с поста. Об этом сообщило агентство Bloomberg по итогам встречи украинского лидера с иностранными журналистами.

По его словам, Россия якобы готовит некую операцию «Майдан-3» для дестабилизации обстановки и осуществления государственного переворота на Украине.

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«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — процитировало Зеленского издание.

Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предположил, что президент Украины хочет арестовать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но будет подходить к этому постепенно — начнет с трех генералов из его окружения.

В последнее время СМИ муссируют тему усиливающихся разногласий между Зеленским и военным руководством, в том числе Залужным. Масла в огонь подбавили признания главкома иностранной прессе в том, что конфликт зашел в тупик.