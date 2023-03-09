Эксклюзив 09 марта 2023, 13:33 Зеленский испугался, что повторит судьбу Саакашвили Политолог Светов: Зеленский боится повторить судьбу экс-лидера Грузии Саакашвили Сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский болезненно реагирует на то, что происходит с бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили, потому что видит в этом «прогноз своей будущей судьбы». Такое мнение высказал политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «360».

Он напомнил, что Саакашвили первым начал устраивать «цветные революции», первым «демонстративно бросил вызов России», невзирая на ущерб для экономики Грузии.

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«А еще Саакашвили развязал войну в 1998 году, которая в какой-то степени является прообразом того, что украинцы сделали в 2014 году с Донбассом. Это образец того, чего может ожидать Зеленский», — считает Светов.

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Зеленский призывал Грузию освободить бывшего президента из тюрьмы и участвовал в его отправке на родину для лечения. Лидер Украины также был готов принять Саакашвили в своей стране, в качестве альтернативы предлагал отправить его в Европу или США.

О том, что Владимир Зеленский рискует повторить судьбу Михаила Саакашвили, ранее говорил и руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров на радио «Спутник в Крыму». По мнению эксперта, Зеленского тоже рано или поздно бросит Запад.