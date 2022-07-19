Зеленский испугался, что Евросоюз уступит России из-за прихода холодов

Сломить единство Евросоюза по украинскому вопросу могут грядущие холода. Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что зима заставит ЕС пойти России на уступки.

О сомнениях украинского лидера рассказал в своей статье для Politico обозреватель Джейми Деттмер.

«Зеленский и его помощники опасаются, что Россия будет использовать „генерала Мороза“, чтобы подвергнуть европейские правительства еще большим испытаниям», — написал он.

Президент Украины, по мнению автора материала, допускает, что РФ под угрозой прекращения поставок газа добьется уступок в вопросе санкций или поставок оружия его стране. Не исключено, что ЕС выберет импорт топлива для обогрева домохозяйств и стабильного функционирования экономики.

Позицию Зеленского в статье назвали жесткой: он требует все больших ограничений, вплоть до эмбарго на газовые поставки. Бескомпромиссность главы Украины в итоге может подорвать единство внутри Евросоюза. Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским уже намекнули, что ему следовало бы смягчить риторику. Прозвучали и публичные заявления о том, что польза усиления энергетического кризиса в зимний период для украинской стороны весьма сомнительна.

Деттмер посоветовал официальному Киеву беспокоиться не только об усталости от санкций, но и о потере европейцами терпения из-за напора Зеленского. В итоге на его мольбы просто перестанут обращать внимание.