Зеленский испугался, что Евросоюз уступит России из-за прихода холодов
Politico: Зеленский решил, что ЕС капитулирует перед Россией зимой
Сломить единство Евросоюза по украинскому вопросу могут грядущие холода. Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что зима заставит ЕС пойти России на уступки.
О сомнениях украинского лидера рассказал в своей статье для Politico обозреватель Джейми Деттмер.
«Зеленский и его помощники опасаются, что Россия будет использовать „генерала Мороза“, чтобы подвергнуть европейские правительства еще большим испытаниям», — написал он.
Президент Украины, по мнению автора материала, допускает, что РФ под угрозой прекращения поставок газа добьется уступок в вопросе санкций или поставок оружия его стране. Не исключено, что ЕС выберет импорт топлива для обогрева домохозяйств и стабильного функционирования экономики.
Позицию Зеленского в статье назвали жесткой: он требует все больших ограничений, вплоть до эмбарго на газовые поставки. Бескомпромиссность главы Украины в итоге может подорвать единство внутри Евросоюза. Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским уже намекнули, что ему следовало бы смягчить риторику. Прозвучали и публичные заявления о том, что польза усиления энергетического кризиса в зимний период для украинской стороны весьма сомнительна.
Деттмер посоветовал официальному Киеву беспокоиться не только об усталости от санкций, но и о потере европейцами терпения из-за напора Зеленского. В итоге на его мольбы просто перестанут обращать внимание.