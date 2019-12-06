Зеленский испугался безрезультатных переговоров с Путиным

«Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека», — произнес Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что после встречи в «нормандском формате» намерен получить ощущение, что все стороны собираются «закончить эту трагическую войну». Понимание этого Зеленский собирается получить за столом переговоров.

Песков рассказал об ожиданиях Кремля от «нормандской» встречи Подробнее

Президент Украины рассказал, что у всех лидеров запланированы двусторонние встречи. Беседы с Путиным он не боится и готов получить от переговоров результат. Зеленский признался, что может разнервничаться из-за того, что беседа не будет продуктивной.

«Единственное, из-за чего я могу нервничать, что просто встретились, увиделись и сказали, что да, мы планируем… Я очень не люблю нерезультативность в любых переговорах, это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь», — подчеркнул украинский глава.

По словам Владимира Зеленского, бояться ему нечего, так как он руководит свободной страной, а сам является порядочным человеком, не собирающимся «продавать нашу страну». Он убежден: правда на его стороне, его поддерживает украинский народ.