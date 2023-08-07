Мир 07 августа 2023, 15:41 Зеленский исключил перенос конфликта на территорию России Президент Украины Зеленский заявил о нежелании переноса конфликта на территорию России Официальный сайт президента Украины

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Украина никогда не преследовала целей перевести военные действия на территорию России. Об этом в интервью аргентинскому изданию La Nacion заявил президент страны Владимир Зеленский.

Так он прокомментировал заявление бывшего президента Мексики Порфирио Диасу, который назвал Украину заложницей географии. Он пояснил, что желание Украины вступить в НАТО несло угрозу России. В качестве примера Диасу предложил представить реакцию США на размещение в Мексике российских военных баз.

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Украинский лидер отметил, что по его мнению ситуация выглядит по другому. Он подчеркнул, что есть много стран, входящих в НАТО, с которыми у России есть общие границы, но там боевых действий не идет.

«Если речь идет и о безопасности России, то некоторые думают, что Украина может прийти на российскую территорию, но мы никогда этого не хотели», — заявил Зеленский.

Он добавил, что сегодня необходимо закончить все боевые действия. Но первый шаг должна сделать Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью журналистам Латинской Америки после встречи с представителями 30 государств в Саудовской Аравии, где обсуждался вопрос безопасности Украины. Встреча завершилась без итогового заявления. Но по данным СМИ, участники встречи договорились продолжить обсуждение в ближайшие недели до сентябрьского саммита лидеров стран G20 в Нью-Дели.

В ходе встречи Саудовская Аравия представила собственный план урегулирования конфликта, который предусматривает прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и обмен пленными, а также сохранение территориальной целостности Украины.