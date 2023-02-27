Мир 27 февраля 2023, 10:08 Зеленский игнорирует Раду. Депутаты пожаловались на равнодушие президента Украины Politico: депутаты пожаловались, что Зеленский игнорирует Раду РИА «Новости»

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На Украине нарастает критика президента страны Владимира Зеленского, хотя это мало замечают западные СМИ. В частности, разочарование и недовольство высказывают депутаты Рады, сообщила Politico.

По словам украинских законодателей, Зеленский практически полностью их избегает, даже игнорирует. С момента обострения конфликта он встречался с ними только один раз. Это было почти год назад.

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«Мы видим, что решения становятся все более централизованными и концентрируются в меньшем количестве рук», — сказала оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, член партии «Европейская солидарность».

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По ее словам, это оказывает влияние на баланс политической власти, что наносит ущерб системе управления, которую пытались развивать. Также она указала на то, что это негативно сказывается и на укреплении демократических институтов.

По мнению депутата, недавняя волна арестов ряда чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях, была просто игрой из-за грядущего февральского саммита Украина — ЕС.

«Важно очень внимательно следить за тем, как развиваются антикоррупционные дела, и будут ли проводиться прозрачные расследования», — добавила она.