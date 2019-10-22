  • Зеленский и Назарбаев обсудили крымский вопрос

    22 октября 2019, 15:55

    Ирина Нагайникова

    Президент Украины Владимир Зеленский и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретились в Токио во время визита на церемонию восшествия на трон нового императора Японии Нарухито, сообщило ИА RNS.

    «В ходе встречи поднимался вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины», — сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

    Также в ходе встречи Зеленский пригласил Назарбаева на Украину.

    Напомним, что Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.