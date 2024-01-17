Мир 17 января 2024, 14:28 Зеленский и Кулеба поставили под угрозу существование Украины — Захарова Захарова: бригада Зеленского поставила существование Украины на карту РИА «Новости»

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Будущее Украины должен решить ее народ, а не руководство и иностранные союзники. Представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поставили на карту существование страны.

Журналисты попросили ее прокомментировать заявление главы МИД Украины в одном из последних интервью. Кулеба отмечал, что солдаты начнут сражаться лопатами, если закончится оружие, так как на карту поставили существование страны.

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Захарова ответила, что он не упомянул, кто именно это сделал. По мнению дипломата, ответственность за это лежит на самом киевском режиме.

«Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине — в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит», — подчеркнула она.

Захарова заявила, что судьбу Украины должен решить ее народ, а не страны Запада. Однако, по ее словам, марионеточные правительства лишили украинцев права голоса.

Украинских солдат возмутили несвоевременные приказы командования и отсутствие необходимой для борьбы в зимних условиях подготовки. RT сообщил, что они пожаловались на дефицит боеприпасов и усталость.