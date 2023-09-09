Мир 09 сентября 2023, 15:25 Зеленский и глава МИД Японии проведут переговоры о гарантиях безопасности Президент Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяси Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Хаяси Есимасой в Киеве. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7», — заявил он.

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Зеленский поблагодарил Японию за то, что она остается ключевым партнером страны в Азии.

Ранее США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 600 миллионов долларов — почти 59 миллиардов рублей. В него вошли оборудование для усиления средств ПВО и артиллерийские боеприпасы.

При этом Зеленский пожаловался на медлительность Запада в вопросах поставки оружия. Украинского президента также возмутило, что союзники слишком медлят с новыми санкциями против России.