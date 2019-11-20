Зеленский и его жена разошлись во взглядах

По информации «Вести.UA», на форуме «Украина растет вместе со мной» учащийся из города Кривой Рог заявил, что украинцам нужно быть более спортивными. По его мнению, Владимир Зеленский сможет подать им правильный пример, поэтому главе государстве стоит проводить по телевизору ежедневную онлайн-зарядку в шесть часов утра.

«Если люди хотят, если онлайн зарядка — это прикольно. Можно в 07.00 — смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять», — согласился Зеленский.

Однако супруга президента к такой инициативе отнеслась скептически.

«Была такая идея — но, мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь — и гимн петь еще после этого», — пояснила Елена Зеленская.

Первая леди Украины также добавила, что можно провести пилотную зарядку в Кривом Роге.

Молодежный форум «Украина растет вместе со мной» проводится 20–21 ноября в Киеве. На нем организаторы периодически проводят спортивные перерывы.