Зеленский и Блинкен решили урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем

Украинский лидер Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен согласились друг с другом в том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путем. Их слова передал «Интерфакс».

«Они (Блинкен и Зеленский — прим. ред.) согласились с необходимостью мирного, дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая Крым», — заявили представители Госдепартамента США.

Также в ходе переговоров с Зеленским Блинкен в очередной раз подтвердил, что США, как и раньше, будет поддерживать Украину, ее суверенитет и независимость, в том числе перед лицом угрозы с российской стороны.

Ранее Зеленский сообщил о проведении разговора с Блинкеном по телефону, в течение которого они обсудили позиции перед встречей президента США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Лидеры двух государств проведут переговоры 7 декабря во вторую половину дня, вечером. Одной из основных тем для их переговоров будет ситуация на Украине.