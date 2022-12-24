Мир 24 декабря 2022, 12:41 Зеленский и Байден разошлись во взглядах на разрешение конфликта на Украине WP: встреча Зеленского и Байдена выявила их разногласия во взглядах на будущее Украины РИА «Новости»

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обнаружила глубокие расхождения между ним и американским лидером Джо Байденом в перспективах стратегии завершения украинского конфликта. Такой вывод сделал внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес в своей авторской колонке.

«Байден активно сопротивляется риторике о „тотальной победе“», — написал Дэвид Игнейшес.

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Он обратил внимание на главную задачу президента Байдена — избежать прямого конфликта между США и Россией даже при условии американской помощи Украине.

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Среди скрытых разногласий диалога двух лидеров политический аналитик выделил необходимость ясности в вопросе, что можно считать успехом ВСУ в отсутствие «абсолютной победы».

Политолог назвал встречу Зеленского и Байдена «военным саммитом», который закончился глубоким расхождением между двумя союзниками в понимании их стратегий завершения войны.

Ранее пользователи Twitter сочли поездку Зеленского в США результатом поражений на поле боя.