Зеленский и Байден проведут переговоры о России

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ближайшее время проведут телефонные переговоры, во время которых обсудят в том числе дипломатические контакты с Россией. Такую информацию в четверг, 27 января, уже подтвердили в Белом доме. Там отметили, что беседа двух лидеров стран состоится до конца дня.

Ранее данные о том, что пройдет разговор по телефону на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Он написал, что обсуждаться будет в первую очередь мирный процесс вокруг Украины. Также стороны обсудят сотрудничество двух стран в сфере обороны и вопросы макрофинансовой поддержки — судя по всему, предназначенной для Украины со стороны США.

«Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером», — написал Никифоров в своем Facebook.

Никифоров добавил, что главы государств поговорят и о проведении на Украине антиолигархической реформы. Пресс-секретарь Зеленского отметил, что украинский лидер и его американский коллега будут общаться по телефону уже во второй раз только за текущий январь.