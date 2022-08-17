Президент Украины Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими войсками. Об этом написал украинский информационно-новостной ресурс «Телеграф».

«Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту <…> Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть», — написал ресурс со ссылкой на источники.

По информации СМИ, место Залужного может занять нынешний командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Сам главнокомандующий якобы не очень рад перспективе перейти в Минобороны страны.

«Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Валерием Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины», — написало издание.

Министром обороны в данный момент является Алексей Резников.

Ранее сам Залужный заявил о тяжелом положении украинской армии. По его словам, наиболее напряженная ситуация сложилась на направлении Авдеевка — Пески — Марьинка.