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    17 августа 2022, 15:27

    Зеленский хочет сменить главнокомандующего ВСУ — СМИ

    Портал «Телеграф»: Зеленский хочет убрать Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

    Наза Салех Захи

    Президент Украины Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими войсками. Об этом написал украинский информационно-новостной ресурс «Телеграф».

    «Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту <…> Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть», — написал ресурс со ссылкой на источники.

    По информации СМИ, место Залужного может занять нынешний командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Сам главнокомандующий якобы не очень рад перспективе перейти в Минобороны страны.

    «Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Валерием Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины», — написало издание.

    Министром обороны в данный момент является Алексей Резников.

    Ранее сам Залужный заявил о тяжелом положении украинской армии. По его словам, наиболее напряженная ситуация сложилась на направлении Авдеевка — Пески — Марьинка.