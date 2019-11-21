Зеленский хочет добиться устойчивого перемирия в Донбассе
Лидер Незалежной Владимир Зеленский признался, что намерен добиться продолжительного и устойчивого перемирия в ходе встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
По данным издания, соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения Луганской области. По его словам, серьезное перемирие — это четкие сроки, понятные обязанности, отсутствие выстрелов, а не фейковое прекращение огня, когда на два-три дня воцаряется перемирие, а потом вновь начинается стрельба и гибнут люди.