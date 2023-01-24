Мир 24 января 2023, 11:00 Зеленский говорил о покушении на Пригожина с главой ЦРУ — Рогов Член ВГА Запорожья Рогов: Зеленский говорил о покушении на Пригожина с главой ЦРУ Бернсом Telegram

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Украинский президент Владимир Зеленский на прошлой неделе в Киеве якобы обсуждал покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом. Такое заявление сделал в комментарии ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Одна из просьб, которая звучала со стороны Зеленского, — убийство главы ЧВК „Вагнер“ господина Пригожина. Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они прокачивают свои победы», — сказал Рогов.

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По его словам, об этой просьбе знает окружение украинского лидера и еще большое количество людей. Представитель Запорожской области предположил, что убийство основателя ЧВК «Вагнер», по мнению Зеленского, станет более эффективным для Украины, чем очередные антироссийские санкции.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал скорые санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и присвоение группе статуса транснациональной преступной организации.

Сам Пригожин попросил США ответить на вопрос, кого и где он дестабилизировал. По его словам, он защищает свою Родину на Украине, в других странах основатель ЧВК «Вагнер» всегда действует на стороне людей и официальной власти.