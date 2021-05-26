Президент Украины Владимир Зеленский предложил принять законопроекты «Об основах национального сопротивления» и повышении численности ВСУ. Эти документы могут говорить о подготовке населения к партизанской войне, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

«Почитал текст законопроекта про национальное сопротивление. Точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях», — написал депутат в Facebook.

Он добавил, что в случае инвалидности человеку будут предоставлять бесплатное лечение. По словам Рабиновича, представители сопротивления будут обязаны быть патриотами и противостоять информационной агрессии. Также эти люди должны выступать против диверсионно-разведывательных групп.

«Де-факто это система территориальных батальонов, которые используются по решению СНБО и президента. Можно стрелять из своего охотничьего ружья», — заключил депутат.

Ранее Зеленский предложил создать на Украине национальное сопротивление и увеличить численность вооруженных сил. Свои инициативы лидер страны объяснил намерением повысить украинскую обороноспособность.