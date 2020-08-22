Зеленский готов заключить военное соглашение с Турцией

«Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях „Объединенные усилия — 2020“, которые запланированы на Украине на последнюю декаду сентября», — отметил Зеленский.

Во время разговора Эрдоган поздравил своего коллегу с достижением перемирия в Донбассе. «Действительно, сегодня уже 27 дней как продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь», — указал украинский лидер.

Главы государств также поговорили о пандемии, условившись объединить усилия для борьбы с ее последствиями. Зеленский также упомянул необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок и исключения Украины из списка стран, к которым применяют дополнительные пошлины.

«Только в апреле — июне дополнительные таможенные ставки применены к более 1,4 тыс. товарных позиций. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, товаров легкой и кондитерской промышленности», — рассказал Зеленский. В ответ Эрдоган пообещал, что этот вопрос обязательно рассмотрит соответствующее ведомство.