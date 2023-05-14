Мир 14 мая 2023, 18:40 Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провале контрнаступления ВСУ Зеленский: ряд стран могут сократить помощь Украине при неудачном контрнаступлении Ministry of Defense of Ukraine

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Ряд стран могут сократить помощь Украине при условии неудачного контрнаступления ВСУ, заявил президент республики Владимир Зеленский. Он уточнил, что имеет в виду те государства, которые «не были очень активными» в поддержке страны, сообщил РБК.

С таким заявлением Зеленский выступил после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча прошла в Берлине. Президент Украины заверил, что в Киеве верят в успех.

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«Мы мотивированы и почти готовы к этому», — сказал он.

Зеленский отметил, что власти Украины ведут работу по созданию «коалиции истребителей». Частично в этом состоит цель его визитов в европейские страны.

«Буду обращаться к Германии, чтобы они поддержали в этой коалиции Украину», — добавил политик.

В ответ на вопрос, готова ли Украина к проведению контрнаступления, Зеленский сказал: «Еще несколько визитов — и все».

В Германию президент Украины прилетел в ночь на 14 мая из Рима. Там он провел несколько встреч с руководством страны и заявил о нескольких важных решениях по защите неба Украины.