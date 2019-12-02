Зеленский допустил обсуждение транзита газа через Украину на саммите в Париже

По словам Зеленского, газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах. Он заявил, что транзит газа ежегодно приносит Украине от 2,5 миллиарда долларов до трех миллиардов. Зеленский выразил надежду, что удастся подписать договор о транзите на 10 лет.

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«Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что в ходе разговора с ним президент России Владимир Путин принял позицию украинской стороны по транзиту топлива.

Действующий договор о транзите газа между Россией и Украиной завершается в конце 2019 года. «Газпром» предложил пакетный вариант решения вопроса, который заключается в обнулении всех претензий и судебных разбирательств. На Украине посчитали это неприемлемым.