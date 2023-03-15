Мир 15 марта 2023, 22:27 Зеленский должен сам принять решение по Артемовску — Пентагон Глава Пентагона Остин: Зеленскому нужно самому решать, как быть с Артемовском РИА «Новости»

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Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США оставляют президенту Украины Владимиру Зеленскому право самому решать, как поступить с Артемовском. Об этом глава Пентагона заявил на пресс-конференции. Его слова привел ТАСС.

Остин также уточнил, что потеря Артемовска не означала бы поражение Киева.

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Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска усилят оборону Артемовска. В своем видеообращении он заявил о прошедшем заседании, в ходе которого доклады озвучили главком, разведка и командующие направления.

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По словам президента, сейчас основное внимание оперативно-стратегической группировки войск направлено на Артемовск, поэтому это направление будут усиливать.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление в регионе, которое, видимо, планируют ВСУ, может обернуться крахом киевского режима.

Вооруженные силы Украины еще с середины февраля начали возводить укрепрайоны у границ Запорожской области и стягивать туда свои войска. К поселку Пришиб уже стянули около 40 тысяч бойцов.