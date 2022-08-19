Если президент России Владимир Путин приедет на саммит G20, то участвовать в переговорах должен и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил Совет национальной безопасности Белого дома.

«Как публично заявил сам президент [США Джо] Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку проводит спецоперацию на Украине», — привело агентство Bloomberg сообщение совета.

При этом в Белом доме добавили, что, если Путин будет участвовать в саммите, то и Зеленский должен на него прилететь.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что российский лидер планирует посетить саммит G20. Переговоры пройдут в ноябре на Бали. Как отметили журналисты, настойчивое требование Совета об участии Зеленского в саммите оставляет ему возможность присоединиться к обсуждению по видеосвязи.

«Именно это произошло в июле, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дистанционно выступил на встрече министров иностранных дел G20», — напомнили в статье.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал не пускать Путина на G20. Он заявил, что другие страны должны послать президенту России решительный сигнал для завершения спецоперации.