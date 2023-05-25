Мир 25 мая 2023, 03:36 Зеленский доиграется до катастрофического обострения конфликта с Москвой — СМИ Daily Telegraph: Россия применит ядерное оружие в случае причастности Киева к диверсиям РИА «Новости»

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Обозреватель газеты The Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что Украина рискует спровоцировать катастрофическое обострение конфликта с Россией, устраивая вылазки на ее территорию. Все это может закончиться применение ядерного оружия, что совершенно законно согласно российской ядерной доктрине.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский действительно одобрил вылазки под Белгородом, что правительство в Киеве отрицает, то он играет в отчаянно опасную игру. Нападения непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», — написал историк.

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Мэттьюс сослался на собственные источники в НАТО, которые заявили, что высшее командование всерьез обеспокоено возможностью применения Кремлем тактического ядерного оружия. И если «выбить» Россию с украинской территории будет «правильно», то вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом чревато риском катастрофической эскалации.

Операция с диверсией в Белгородской области может оказаться для Киева «голом в свои ворота», предупредил обозреватель. Диверсия усилит поддержку проведения спецоперации среди россиян.

Ранее сообщалось, что Украину уличили во вранье о непричастности к вылазкам в Белгородской области. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.