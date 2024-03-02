Мир 02 марта 2024, 23:47 Зеленский дал Сырскому карт-бланш на кадровые перестановки в ВСУ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому неограниченные полномочия и полную свободу действий в вопросах подбора кадров для армейских подразделений. Об этом об сообщил в своем видеообращении в Telegram-канале.

«У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]», — заявил Зеленский.

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Он добавил, что все украинские командиры должны знать и чувствовать фронт, а также реальные нужды армии. Только так можно будет достичь поставленных целей. Зеленский добавил, что в начале следующей недели ждет Сырского с детальным докладом и конкретными предложениями по действиям ВСУ.

Ранее Сырский заявил, что заменит командование в ряде бригад ВСУ, добавив, что уже отправил группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.