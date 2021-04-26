Зеленский дал поручение о подготовке к встрече с Путиным

Президенты Украины и России все же могут встретиться. Владимир Зеленский дал поручение своей администрации связаться с коллегами из России, чтобы организовать встречу с Владимиром Путиным.

Зеленский надеется, что на Пасху стороны смогут согласовать установление режима тишины в Донбассе. Президент Украины рассчитывает обсудить с российским лидером темы русского языка и церкви. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких деталей возможной встречи Путина и Зеленского пока нет, написал ТАСС.

Ранее СМИ писали, что Зеленский готов встретиться с Путиным где угодно. По словам украинского президента, главное — это темы разговоры. По словам Зеленского, необходимо отменить Минские соглашения или же их реформировать. Еще один вариант — использовать новый формат.

Украинский лидер хочет ускорить переговоры по Донбассу. Участвовать в них, по его мнению, могут Великобритания, Штаты или Канада. На прямой диалог с представителями ЛНР и ДНР Зеленский идти не собирается.