Зеленский дал первое интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью тележурналистам из России. Он нарушил свое прежнее обещание не перекидываться словами с российской прессой.

Полную версию интервью обещают показать 15 декабря, с 22:00, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Отечественный корреспондент Павел Зарубин также записал реакцию окружения Зеленского на его разговор с украинским лидером.

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«Главное, что мы все начали общаться», — ответил глава Украины репортеру.

Зеленский ранее заявил, что не хотел бы общаться с российскими журналистами. Во время пресс-конференции 10 октября президент объяснил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, «настроенным нетепло к независимости Украины».

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября Зеленский несколько минут общался с журналистами «России-1». Второй ведущий программы «60 минут», Евгений Попов, успел спросить главу Украины о встрече в «нормандском формате».

Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря. Стороны договорились о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе, полном прекращении огня, а также запланировали обмен пленными по принципу «всех на всех». Следующая встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции пройдет через четыре месяца.