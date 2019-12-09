Зеленский чуть не занял место Путина на саммите «нормандской четверки». Видео

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита «нормандской четверки» едва не сел на место, предназначенное его российскому коллеге Владимиру Путину.

По окончании двусторонних встреч Лидеры четырех стран вошли в зал «Мюрат», где должны были начаться совместные переговоры. Зеленский попытался занять место Путина, между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В результате украинского президента усадили на место напротив.

Видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

Перед начало встречи была сделана общая протокольная фотография. Владимир Путин подсказал Владимиру Зеленскому, что нужно развернуться к фотографу.

Встреча в «нормандском формате» проходит в Елисейском дворце в Париже. Главы четырех государств встретились впервые за три года. По итогам саммита будет проведена пресс-конференция. Общая встреча должна занять приблизительно три часа. Перед ее началом Владимир Путин переговорил с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Это первая встреча российского президента с Владимиром Зеленским.