Эксклюзив 20 марта 2023, 02:25 Зеленский бросил украинцев в мясорубку ради места в НАТО и ЕС «Голос Мордора»: Евросоюз не хочет связываться с Украиной из-за ее туманного будущего РИА «Новости»

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Польша активно добивается вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский стремится к этому с того момента, как ДНР и ЛНР присоединились к России. Однако планам Зеленского, который уже возомнил себя самым главным в ЕС, сбыться не суждено. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — его прямая речь.

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Самый главный в ЕС

Как вы знаете, раздаются различные призывы, в частности из Прибалтики, принять Украину в Евросоюз немедленно. И пана Зеленского это очень вдохновляет. Настолько, что он не только чувствует себя президентом страны-члена ЕС, но и вообще самым главным в Евросоюзе.

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Зеленский может поучать и даже оскорблять других лидеров государств, но надо признать, что они ему это позволяют. Но ушат холодной воды на горячую голову обязательно будет. А пока что — первые капельки из этого ушата на голову Зеленского пролил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Евросоюзу не нужна Украина

Он подтвердил, что Украина обязательно вступит в Евросоюз, но… не в ближайшем, или каком-то обозримом будущем:

«Неприемлемо просто так и по каким-то политическим причинам более высокого порядка принимать в Евросоюз страну, которая находится в состоянии конфликта и потому не может в полной мере раскрыть свою волю к реформам. В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский Союз», — заявил Юнкер.

Ключевые слова — долгосрочная перспектива. То есть, даже теперь европейская морковка не стала ближе к морде украинского осла, но он с упертостью, свойственному этому животному, продолжает пытаться достать вожделенной цели.

Украинцы стали пушечным мясом

Только сейчас это выражается в диком количестве пушечного мяса, которое Владимир Зеленский бросает в мясорубку.

Кто-то скажет, что слова Юнкера ничего не значат, потому что он «бывший», но это будет ошибкой. Такие люди всегда остаются в системе и их устами очень часто высказываются неприятные истины. Официальные лица озвучивать их хотят не особо, потому что это влияет на улыбчивый имидж, но вот юнкерам стесняться совершенно нечего.

И, скорее всего, есть еще одна причина подобного заявления — Евросоюз не хочет сейчас связывать себя с Украиной никакими обязательствами, потому что само будущее Украины очень туманно и никто из ответственных лиц, несмотря на сладкую риторику, в это будущее не особо верит.