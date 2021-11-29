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    29 ноября 2021, 23:39

    Зеленский без объяснения уволил начальника контрразведки СБУ

    Зеленский подписал указ об увольнении начальника контрразведки СБУ

    Александра Ломейко

    В департаменте контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) сменится руководство. Президент страны Владимир Зеленский уволил его начальника Александра Руснака.

    Указ Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства.

    «Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — отмечено в документе.

    Почему украинский президент принял такое решение, информации нет. Руснак занимал должность главы департамента контрразведки спецслужбы с 11 сентября 2019 года.

    Ранее подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык обвинил украинские власти в попытке распродать территории страны. Россия, наоборот, к такому не стремится.