В департаменте контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) сменится руководство. Президент страны Владимир Зеленский уволил его начальника Александра Руснака.

Указ Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — отмечено в документе.

Почему украинский президент принял такое решение, информации нет. Руснак занимал должность главы департамента контрразведки спецслужбы с 11 сентября 2019 года.

Ранее подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык обвинил украинские власти в попытке распродать территории страны. Россия, наоборот, к такому не стремится.