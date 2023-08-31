Мир 31 августа 2023, 14:33 Зеленский анонсировал сотрудничество с крупнейшей оборонной компанией Британии Зеленский: британская оборонная компания BAE Systems начала работать на Украине Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором одной из самых крупных корпораций оборонного сектора Великобритании BAE Systems Чарльзом Вудберном в Киеве. Украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, что компания начинает свою работу на Украине.

«Встретился с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Очень продуктивно: офис компании на Украине, локализация производства на Украине», — написал он.

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Зеленский отметил, что украинское руководство очень ценит, что сейчас зарубежные частные компании открывают свои представительства на Украине. По его словам, вооружение от BAE Systems «уже активно действует в стране». В частности, речь идет об артиллерийских системах M777 и L119, а также БМП CV90.

Пресс-служба украинского президента уточнила, что стороны по итогам встречи подписали договор о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems. Также они заключили рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, производству новых легких пушек L119, поставкам запасных частей.

Самой обсуждаемой 31 августа новостью, связанной с Великобританией, является отставка министра обороны страны Бена Уоллеса. Он занимал эту должность последние четыре года.